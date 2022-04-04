Донбас: ліквідована диверсійна "група Бергмана"

19:19 09 листопада Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали всіх членів злочинної "групи Бергмана", причетних до диверсій на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ

"Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної "групи Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі. Інші зловмисники ліквідовані", - відзначили в СБУ.

Повідомляється, що оперативники і слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армії Південного Сходу" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ повинні були викрасти з промислових підприємств Луганської області військові засоби ураження і організувати схрони в тилу українських військових для інших диверсантів.

"СБ України встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним "Німець". Вона складалася з 8 осіб - переважно місцевих жителів. Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який зараз є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці в 2014 році група "Німця" підірвала 5 мостів на Донбасі і замінувала ще чотири", - зазначили правоохоронці.

Далі співробітники СБУ встановили всіх учасників терористичного угрупування.

"Ми мали вичерпну інформацію і детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося", - зазначають у Службі безпеки України.







Зі схронів "групи Бергмана" вилучили понад 5 кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою в майже 2 кілограми в тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки "Star model B", майже 250 патронів різного калібру і 3 універсальних запала до гранат УЗРГМ.



Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім учасників "групи Бергмана". Останнім українському правосуддю переданий диверсант, який шість років переховувався в Росії, і був затриманий після в'їзду в Україну. Лише два ліквідованих диверсанти уникли кримінальної відповідальності.



Триває досудове слідство.