Донбас: бойовики двічі порушили режим тиші
14:17 14 вересень Київ, Україна
За даними ООС, на Донбасі було зафіксовано порушення домовленостей про припинення вогню, бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів по українських позиціях.
"Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в сторону наших позицій відзначені поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил в результаті пострілів бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що з початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка і дві - неподалік Мар'їнки", - додали в штабі ООС.
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