Донбас: бойовики двічі порушили режим тиші

14:17 14 вересень Київ, Україна

За даними ООС, на Донбасі було зафіксовано порушення домовленостей про припинення вогню, бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів по українських позиціях.

"Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в сторону наших позицій відзначені поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил в результаті пострілів бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.