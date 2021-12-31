Домашні алкопосіделкі закінчилися трагедією

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між подружжям виник конфлікт, в результаті якого чоловік завдав своїй дружині удари монтуванням.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
У місті Біляївці Одеської області, посварившись за столом, 60-річний глава сімейства схопив монтировку і побив дружину, 48-річну жінку госпіталізували з переломами ребер і розривом селезінки, за кілька годин потерпіла померла.
Підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
«Правопорушника поліцейські застали вдома. З місця події вилучили знаряддя злочину. Слідчі оголосили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Зараз він в ізоляторі тимчасового утримання. Згідно санкції статті за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі », - сказано в повідомленні.
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