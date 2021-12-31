Домашні алкопосіделкі закінчилися трагедією

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.У місті Біляївці Одеської області, посварившись за столом, 60-річний глава сімейства схопив монтировку і побив дружину, 48-річну жінку госпіталізували з переломами ребер і розривом селезінки, за кілька годин потерпіла померла.

«Правопорушника поліцейські застали вдома. З місця події вилучили знаряддя злочину. Слідчі оголосили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Зараз він в ізоляторі тимчасового утримання. Згідно санкції статті за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі », - сказано в повідомленні.