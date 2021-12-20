Будинок пристарілих "Тепло улюблених" - камера тортур

17:17 13 липень Київ, Україна

Рівненський приватний пансіонат по догляду за людьми похилого віку, перетворили на справжній конслагерь. Над людьми похилого віку жорстоко знущалися, позбавляли волі і били, повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.



Як наголошується, в установі не були дотримані норми площі на людину. Також літні люди скаржилися на жорстоке поводження з боку обслуговуючого персоналу. У одній з жінок на тілі виявили сліди побоїв.



На даний момент у кримінальних виробництвах проведено огляд місця події, призначено судово-медичні експертизи і допитані свідки. Досудове розслідування доручили сектору дізнання і слідчому відділу Рівненського ОП ГУНП в області.



ТСН опублікували сюжет, в якому розповіли, як у однієї з підопічних жінок виявили гематоми. Спочатку в будинок для людей похилого віку не хотіли пускати перевірку, але коли все ж пустили, перевіряючі були шоковані тим, що відбувається.



У пансіонаті був жахливий запах, людям похилого віку місяцями не обрізали нігті, один чоловік лежав без нижньої частини нижньої білизни при всіх інших.



Варто зазначити, що родичі літніх людей платили по 7 тисяч гривень на місяць за зміст своїх близьких.