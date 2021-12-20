Будинок голови закидали пляшками із запальною сумішшю

Інцидент стався в Рівненській області. Невідомі хулігани закидали будинок голови Костопільської Райради Сергія Ткачука, "коктейлями Молотова" внаслідок чого почалася пожежа. В цей час Ткачук та його родина перебували в будинку.

"Близько другої години ночі в будинок кинули чотири пляшки із запальною сумішшю. Я почув тріск і удар. Підпал - серйозний, багато вигоріло. Однак їм мене не злякати. На вибори я все одно піду і переможу. Те, що сталося, я пов'язую тільки з політичним тиском, тому що до цього мені ніхто не погрожував ", - сказав він в коментарі