Будинок голови закидали пляшками із запальною сумішшю

Інцидент стався в Рівненській області. Невідомі хулігани закидали будинок голови Костопільської Райради Сергія Ткачука, "коктейлями Молотова" внаслідок чого почалася пожежа. В цей час Ткачук та його родина перебували в будинку.
Як повідомили в ГСЧС в Рівненській області, на місці пожежі поліцейські вилучили дві скляні ємності і ще одну розбиту.
На момент виникнення пожежі в будинку перебували голова райради, його дружина і дочка. Ніхто з них не постраждав.
Рятувальники повідомили, що пожежу вдалося погасити через п'ять годин після виклику. Вогонь пошкодив перший і другий поверхи будівлі, а також знищено майно чиновника.
Голова Костопільської райради Сергій Ткачук розцінює підпал будинку як спробу залякати його напередодні місцевих виборів. Він планує балотуватися на посаду голови Костопільської ОТГ.
На момент виникнення пожежі в будинку перебували голова райради, його дружина і дочка. Ніхто з них не постраждав.
Рятувальники повідомили, що пожежу вдалося погасити через п'ять годин після виклику. Вогонь пошкодив перший і другий поверхи будівлі, а також знищено майно чиновника.
Голова Костопільської райради Сергій Ткачук розцінює підпал будинку як спробу залякати його напередодні місцевих виборів. Він планує балотуватися на посаду голови Костопільської ОТГ.
Досудове розслідування ведеться за фактом умисного пошкодження майна за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
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