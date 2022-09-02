Посадовці ДСНС організували масштабну корупційну схему

12:33 31 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє Співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) організували схему отримання доходів від підприємців за погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель та споруд.Про це повідомляє СБУ у середу, 31 серпня.



"Учасниками злочинної схеми є посадові особи ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадові особи інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб", – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене узгодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.



Насамперед схема стосувалася узгодження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема, у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах.



За хабарі чиновники ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки у громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, у разі ліквідації наслідків російських обстрілів. У такий спосіб вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України.



Щомісячні "доходи" зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 млн гривень.



У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадових осіб ДСНС, які брали хабарі за фіктивне узгодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель та споруд.



"За результатами цих дій було отримано додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними", – зазначили у СБУ.



Слідчі повідомили про підозру першим шістьом особам злочинної групи за статтями прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою, пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч.3 ст. 368, ч.3 ст.369 КК України). Наразі триває досудове слідство.