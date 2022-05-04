Видобуток бурштину: саморобна мотопомпа і охорона в балаклавах

18:33 03 грудня Київ, Україна

За підозрою в незаконному видобутку бурштину та вчиненні опору правоохоронним органам, затриманий 58-річний чоловік, який орудував мотопомпою в заповідній зоні екопарку на Рівненщині.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.



Незаконний видобуток бурштину в заповіднику поліціянти виявили під час рейду по області. Вони побачили, як 58-річний житель с. Борове за допомогою кустарної мотопомпи добував бурштин.

"Неподалік від місця події орієнтовно 20 невідомих осіб в балаклавах перекрили дорогу працівникам поліції. На вимогу припинити протиправні дії останні не реагували. Незважаючи на опір, підсилившись ще двома екіпажами, поліціянти задокументували факт незаконного видобутку бурштину", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що в цей же вечір знайшли на території заповідника ще одне місце незаконного видобутку бурштину.

"Правоохоронці з місця події вилучили мотопомпу, комплектувальні до неї і автомобіль "Nissan Terrano" на іноземній реєстрації", - повідомили поліціянти.

За обома фактами незаконного видобутку бурштину вони почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Також тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за статтею 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Поліціянти встановлюють осіб, причетних до злочину.