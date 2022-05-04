Видобуток бурштину: саморобна мотопомпа і охорона в балаклавах

За підозрою в незаконному видобутку бурштину та вчиненні опору правоохоронним органам, затриманий 58-річний чоловік, який орудував мотопомпою в заповідній зоні екопарку на Рівненщині.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Незаконний видобуток бурштину в заповіднику поліціянти виявили під час рейду по області. Вони побачили, як 58-річний житель с. Борове за допомогою кустарної мотопомпи добував бурштин.
У поліції зазначили, що в цей же вечір знайшли на території заповідника ще одне місце незаконного видобутку бурштину.
За обома фактами незаконного видобутку бурштину вони почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Також тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за статтею 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Поліціянти встановлюють осіб, причетних до злочину.
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