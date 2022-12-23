Добровільно пішли працювати на окупантів: у Херсоні ДБР затримало двох колаборантів

11:18 23 грудня Київ, Україна

Правоохоронці затримали двох мешканців Херсона, які під час тимчасової окупації міста добровільно пішли працювати на російську адміністрацію до захопленої виправної колонії.

Про це повідомили у ДБР.

Обидва чоловіки перші кілька місяців окупації не співпрацювали з росіянами, проте відгукнулися, коли ті оголосили "набір співробітників" у захоплену Північну виправну колонію №90.

У виправному закладі, як кажуть детективи, був серйозний кадровий дефіцит, адже багато хто свідомо відмовився працювати на ворога.

Чоловіки, які до окупації працювали водіями, у росіян стали "молодшими інспекторами 2-ї категорії відділу охорони".
"Вони виконували вказівки загарбників, охороняли затриманих та засуджених, у тому числі українських патріотів, отримували зарплату у рублях. Колаборанти виправдовувалися, що окупанти надали їм «соціальний» статус та посаду. Але натомість надали зброю, яку вони були готові використовувати проти своїх земляків”, – розповідають у ДБР.
Обом затриманим вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.