Добровільно пішли працювати на окупантів: у Херсоні ДБР затримало двох колаборантів

"Вони виконували вказівки загарбників, охороняли затриманих та засуджених, у тому числі українських патріотів, отримували зарплату у рублях. Колаборанти виправдовувалися, що окупанти надали їм «соціальний» статус та посаду. Але натомість надали зброю, яку вони були готові використовувати проти своїх земляків”, – розповідають у ДБР.