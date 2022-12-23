Добровільно пішли працювати на окупантів: у Херсоні ДБР затримало двох колаборантів

Правоохоронці затримали двох мешканців Херсона, які під час тимчасової окупації міста добровільно пішли працювати на російську адміністрацію до захопленої виправної колонії.
Про це повідомили у ДБР.
Обидва чоловіки перші кілька місяців окупації не співпрацювали з росіянами, проте відгукнулися, коли ті оголосили "набір співробітників" у захоплену Північну виправну колонію №90.
У виправному закладі, як кажуть детективи, був серйозний кадровий дефіцит, адже багато хто свідомо відмовився працювати на ворога.
Чоловіки, які до окупації працювали водіями, у росіян стали "молодшими інспекторами 2-ї категорії відділу охорони".
Про це повідомили у ДБР.
Обидва чоловіки перші кілька місяців окупації не співпрацювали з росіянами, проте відгукнулися, коли ті оголосили "набір співробітників" у захоплену Північну виправну колонію №90.
У виправному закладі, як кажуть детективи, був серйозний кадровий дефіцит, адже багато хто свідомо відмовився працювати на ворога.
Чоловіки, які до окупації працювали водіями, у росіян стали "молодшими інспекторами 2-ї категорії відділу охорони".
Обом затриманим вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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