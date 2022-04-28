До закінчення бойових дій у Лисичанську не буде води - Заїка

12:26 28 квітня Київ, Україна

Води у Лисичанську не буде до закінчення бойових дій.

Голова Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка записав нове звернення до мешканців, у якому попередив, що водопостачання міста відновити наразі неможливо.

Він також повідомив, що обстріл не вщухає і вкотре закликав евакуюватися всіх, хто може.

Населення Лисичанська на початок повномасштабного вторгнення росії становило близько 100 тисяч жителів.
 