До 15 років за ґратами загрожує колишньому українському військовому за держзраду

14:52 04 жовтня Київ, Україна

До суду було направлено обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника розвідувального управління командування штабу Військово-Морських сил ЗСУ Ігоря Татарченка, який у 2014 році перейшов на бік ворога.



Про це повідомили у ДБР.



Після захоплення росіянами його військової частини у Севастополі у 2014 році капітан II рангу присягнув на вірність агресору.



В цей час він обіймає посаду командира 155-ї окремої бригади морської піхоти росії, яка брала участь у бойових діях у Бучі та Ірпені.

“Після початку повномасштабної російської агресії зрадник пішов воювати проти свого народу. Навіть не врахував, що, за оперативними даними, його близькі родичі й досі мешкають на території Київської області”, – кажуть детективи.

Ще навесні спецслужби казали, що Татарченко народився у Вишгороді, тож добре орієнтується на Київщині.



Колишній український військовий звинувачується у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.