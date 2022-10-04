До 15 років за ґратами загрожує колишньому українському військовому за держзраду

До суду було направлено обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника розвідувального управління командування штабу Військово-Морських сил ЗСУ Ігоря Татарченка, який у 2014 році перейшов на бік ворога.
Про це повідомили у ДБР.
Після захоплення росіянами його військової частини у Севастополі у 2014 році капітан II рангу присягнув на вірність агресору.
В цей час він обіймає посаду командира 155-ї окремої бригади морської піхоти росії, яка брала участь у бойових діях у Бучі та Ірпені.
Про це повідомили у ДБР.
Після захоплення росіянами його військової частини у Севастополі у 2014 році капітан II рангу присягнув на вірність агресору.
В цей час він обіймає посаду командира 155-ї окремої бригади морської піхоти росії, яка брала участь у бойових діях у Бучі та Ірпені.
Ще навесні спецслужби казали, що Татарченко народився у Вишгороді, тож добре орієнтується на Київщині.
Колишній український військовий звинувачується у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Колишній український військовий звинувачується у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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