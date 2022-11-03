До 15 років загрожує ексофіцеру корвета "Тернопіль", який тепер із російського корабля обстрілює Україну

19:15 03 листопада Київ, Україна

Колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету Тернопіль, який у 2014 році перейшов на бік росії, загрожує до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у державній зраді.



Про це повідомили у ДБР.



Корвет "Тернопіль" - багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-Морських Сил України, спущений на воду 15 березня 2002 року. Судно вважали найновішим корветом ВМС.



Російські військові захопили корабель 20 березня 2014 року, проте більшість членів екіпажу не перейшли на їхній бік.



Слідчі кажуть, що після захоплення військової частини росіянами підозрюваний у держзраді командир відмовився передислокуватися до Одеси і тепер бореться у складі збройних сил росії на посаді командира бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков". До його обов'язків входить введення даних для запуску ракет по українських містах.



Ім'я підозрюваного правоохоронці не називають, але серед фотографій, які вони додали до повідомлення на сайті, можна побачити фотографію сторінки газети, де колишнього українського військового називають Павлом Коробковим.



Коробков не єдиний із членів екіпажу "Тернопіль", який перейшов на бік росії і вже отримав підозру у держзраді від українських правоохоронців.



Так, влітку про неї повідомили екскомандира корвета Максима Омеляненка, який зараз на російському сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира також воює проти України.

Йому також загрожує до 15 років позбавлення волі.



Підозрюють у держзраді і колишнього командира штурманської бойової частини "Тернопіль" Станіслава Походощука. Він проходить службу у 36 бригаді ракетних катерів Балтійського флоту збройних сил росії.