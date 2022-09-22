Дніпропетровщина під ворожим вогнем - ОВА

11:32 22 вересня Київ, Україна

Загарбники завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах. Загинув молодий чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Близько опівночі росіяни накрили Градами Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Вбили 35-річного чоловіка", - зазначив він.

За словами Резніченка, у місті пошкоджено 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач.



Крім того, від обстрілу постраждали дві лікарні, школа, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкоджено також стелу на Алеї пам'яті.



У торгових кіосках та гаражах спалахнули чотири пожежі.



У Кривому Розі через атаку ворожого дрона-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Обійшлося без постраждалих.