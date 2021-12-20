Дніпропетровщина: троє згоріли живцем

Розбираючи завали після гасіння пожежі в приватному будинку, рятувальники ДСНС виявили тіла трьох осіб.
Про це 28 березня повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"У с. В'язівок Павлоградського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно і сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.
"У с. В'язівок Павлоградського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно і сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.
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