Дніпропетровщина: шість обстрілів за ніч Ворог випустив 50 снарядів

08:58 11 грудня Київ, Україна

Війська Росії шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії. Про це 11 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він уточнив, що ворог випустив понад 50 снарядів за трьома громадами - Нікопольською, Червоногригорівською та Марганецькою. Люди не постраждали.

"У Червоногригорівській громаді пошкоджено 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, кілька господарських будівель та автомобілів, газопроводи та лінії електропередачі. Без світла та води залишилося три села. Аварійні бригади вже розпочали роботу", - наголосив глава ОВА.

У Нікополі ушкодження отримали близько десяти приватних будинків та господарських будівель, адміністративні та офісні будівлі.

Нагадаємо, 10 грудня ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Внаслідок ударів по об'єктах енергоінфраструктури обласний центр виявився повністю знеструмленим.

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