Дніпропетровщина: шість обстрілів за ніч Ворог випустив 50 снарядів

Війська Росії шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії. Про це 11 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що ворог випустив понад 50 снарядів за трьома громадами - Нікопольською, Червоногригорівською та Марганецькою. Люди не постраждали.
У Нікополі ушкодження отримали близько десяти приватних будинків та господарських будівель, адміністративні та офісні будівлі.
Нагадаємо, 10 грудня ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Внаслідок ударів по об'єктах енергоінфраструктури обласний центр виявився повністю знеструмленим.
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