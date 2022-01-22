Дніпропетровщина: чоловік убив і пограбував пенсіонерку

20:10 15 вересень Київ, Україна

У селі Новомиколаївка зловмисник проникнув у будинок та завдав 71-річній господині будинку низку ударів ножем в область грудей і шиї, після чого викрав з будинку особисте майно загиблої та зник з місця події.



Від отриманих поранень жінка померла на місці.



Особистість зловмисника була встановлена - ним виявився 47-річний житель міста Дніпро.



Чоловік був затриманий відповідно до статті 208 КПК України. Також у затриманого були виявлені речі, викрадені у загиблої.



У зв'язку з подією відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 2 пункт 6 (Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів) КК України.





На місці працювали судово-медичні експерти, експерти-криміналісти, співробітники кінологічної служби, патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.