Дніпропетровщина: однорічний малюк впав у вигрібну яму

Співробітники ДСНС врятували хлопчика 2019 року народження, який провалився до вигрібної ями на території приватного домоволодіння.
До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в смт Кринички у вигрібну яму, яка знаходиться на прилеглій території до приватного будинку, впала дитина.
Повідомляється, що після цього хлопчика передали представникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.
До порятунку життя дитини залучалося 4 особи особового складу на 1 одиниці спеціальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
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