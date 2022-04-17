Дніпропетровщина: однорічний малюк впав у вигрібну яму

09:01 20 листопада Київ, Україна

Співробітники ДСНС врятували хлопчика 2019 року народження, який провалився до вигрібної ями на території приватного домоволодіння.



До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в смт Кринички у вигрібну яму, яка знаходиться на прилеглій території до приватного будинку, впала дитина.

"Прибулі на місце події надзвичайники встановили, що хлопчик 2019 року народження впав у вигрібну яму туалету. Оскільки підлога вбиральні була зацементована, батько тримав дитину за допомогою підручних засобів через отвір у вигрібну яму. Надзвичайники зробили підкоп під фундамент і власноруч дістали дитину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після цього хлопчика передали представникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

"Згодом було прийнято рішення госпіталізувати дитину в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню", - наголошується в повідомленні.

До порятунку життя дитини залучалося 4 особи особового складу на 1 одиниці спеціальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.