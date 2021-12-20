Дніпро: Зловмисник запитав дорогу і пограбував жінку

09:12 15 липень Київ, Україна

У Дніпрі невідомий підійшов до жінки, щоб запитати дорогу до супермаркету, а потім пограбував її та втік: поліція затримала грабіжника "за гарячими слідами" - повідомляє прес-служба Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Пригода сталася вчора пізно ввечері в Новокодакском районі міста - в поліцію на лінію 102 зателефонувала 31-річна жінка і повідомила, що її пограбували. Прибулим на виклик патрульним вона розповіла, що до неї підійшов невідомий і запитав про те, де знаходиться найближчий супермаркет. Після розмови жінка пішла в магазин, а незнайомий чоловік пройшов за нею, накинувся і вихопив рюкзак, в якому були гроші і телефон. Поліцейські отримали прикмети передбачуваного грабіжника і адресу, за якою він може перебувати.

Незабаром патрульні помітили схожого за описом чоловіка - його зупинили і провели поверхневу перевірку. В результаті перевірки у грабіжника виявили телефон заявниці. Жінка підтвердила, що саме ця людина забрав її речі. На місце події патрульні викликали опергрупу і доставили затриманого в Новокодакскій відділ поліції.