Дніпро затопила злива. Місто виявилося не готовим до стихії

05:59 13 жовтень Київ, Україна

Дніпро напередодні накрила потужна злива. Залиті вулиці, річки і водоспади. Негода активно вирувала лише годину, але встигла наробити чимало лиха. Десятки авто потонули, підвали будинків затопило.



"Система водостоків не придатна для експлуатації. Її не чистили взагалі. Зараз все зафіксовано - буду проводити експертизу, робити ремонт, і буду звертатися за компенсацією", - кажуть місцеві жителі.



Заручники стихії звернулися до міської влади Дніпра, щоб там прокоментували ситуацію з потопом. Зокрема, чи планує місто компенсувати збитки постраждалим. Відповіді на сьогодні не надійшли.



Не з'явилося пояснень і на сайті ради, тоді як пости про досягнення міста і влади там публікували активно. Ні слова про потоп в соцмережах не написав мер Дніпра. Втім, одну гарну новину вдень дніпряни таки почули - від синоптиків, які пообіцяли, що найближчими днями опадів, а отже і нового потопу, не буде.