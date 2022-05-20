Дніпро: в пожежі загинули троє чоловіків

12:51 16 грудня Київ, Україна

15 грудня о 23:15 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в старому приватному будинку по вулиці Миколи Хвильового в Дніпрі.

Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці виявили, що горить одноповерховий будинок на двох господарів. Під час ліквідації вогню рятувальники знайшли тіла трьох чоловіків. Особистості та вік загиблих встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

Загальна площа пожежі склала 65 квадратних метрів. Вогонь пошкодив дерев'яну прибудову до будинку, дерев'яні перекриття і дах.



До гасіння вогню були залучені 15 пожежників і три одиниці техніки. Що стало причиною загоряння, належить з'ясувати слідству.