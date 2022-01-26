Дніпро: в озері масово загинула риба

Управління Державного агентства рибного господарства міста Дніпро виявило понад 376 тисяч загиблих карасів і сазанів в озері між вулицею Маршала Малиновського та Самарським спуском.
Передбачається, що вода забруднена неочищеними стоками, відповідно, біля озера сильно пахне сірководнем.
Передбачається, що вода забруднена неочищеними стоками, відповідно, біля озера сильно пахне сірководнем.
На цей момент співробітники Держагенства рибного господарства проводять експертизу, намагаючись встановити всі обставини цієї події, тоді як поліціянти порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони водних об'єктів. Ведуться слідчо-оперативні дії.
Іноді в результаті замору риба червоніє. Але їсти її ні в якому разі не можна.
Іноді в результаті замору риба червоніє. Але їсти її ні в якому разі не можна.
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