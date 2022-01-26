Дніпро: в озері масово загинула риба

19:00 10 вересень Київ, Україна

Управління Державного агентства рибного господарства міста Дніпро виявило понад 376 тисяч загиблих карасів і сазанів в озері між вулицею Маршала Малиновського та Самарським спуском.



Передбачається, що вода забруднена неочищеними стоками, відповідно, біля озера сильно пахне сірководнем.

"Ймовірна причина загибелі риби - потрапляння в озеро стічних вод. За попередніми підрахунками збитки становлять 807 307 гривень", - зазначив начальник Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василь Волков.

На цей момент співробітники Держагенства рибного господарства проводять експертизу, намагаючись встановити всі обставини цієї події, тоді як поліціянти порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони водних об'єктів. Ведуться слідчо-оперативні дії.



Іноді в результаті замору риба червоніє. Але їсти її ні в якому разі не можна.