Дніпро: смерть за кермом

Трагедія сталася в Дніпрі по вулиці Юліуша Словацького, 65-річний чоловік помер за кермом свого автомобіля безпосередньо під час руху по проїжджій частині. В результаті постраждали три припарковані іномарки.
Про це повідомляє Дніпро оперативний у четвер, 13 травня.
Інцидент стався напередодні на вулиці Юліуша Словацького. Медики швидкої допомоги змогли тільки констатувати смерть чоловіка.
На місце викликали поліцію і судмедекспертів.
Інцидент стався напередодні на вулиці Юліуша Словацького. Медики швидкої допомоги змогли тільки констатувати смерть чоловіка.
На місце викликали поліцію і судмедекспертів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі