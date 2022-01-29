Дніпро: смерть за кермом

13:23 13 травень Київ, Україна

Трагедія сталася в Дніпрі по вулиці Юліуша Словацького, 65-річний чоловік помер за кермом свого автомобіля безпосередньо під час руху по проїжджій частині. В результаті постраждали три припарковані іномарки.

Про це повідомляє Дніпро оперативний у четвер, 13 травня.



Інцидент стався напередодні на вулиці Юліуша Словацького. Медики швидкої допомоги змогли тільки констатувати смерть чоловіка.



На місце викликали поліцію і судмедекспертів.