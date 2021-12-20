Дніпро: правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну

Учасники міжрегіональної злочинної групи, на базі одного з промислових підприємств Дніпра організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін».
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Спецоперація проводилася в 4 регіонах України, зокрема, в Києві, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
За даними слідства, учасники злочинної групи на базі промислового підприємства в Дніпрі організували лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін, а також займалися його масовим збутом по всій території України через Телеграм-канал і інтернет-магазин.
За оперативними даними, щомісяця злочинна група виробляла та збувала від 250 до 300 кг амфетаміну. Оплата здійснювалася за допомогою криптовалюти, яка потім переводилася в готівку.
В ході обшуків вилучено рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, предмети, схожі на бойову зброю і боєприпаси.
Також вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Одночасно припинено діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.
Зараз вісьмом затриманим готується повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
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