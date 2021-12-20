Дніпро: правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну

15:46 12 квітень Київ, Україна

Учасники міжрегіональної злочинної групи, на базі одного з промислових підприємств Дніпра організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін».



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Заблоковано діяльність і затримані 8 учасників міжрегіональної злочинної групи, яка займалася промисловим виробництвом і масовим збутом психотропної речовини амфетамін в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Спецоперація проводилася в 4 регіонах України, зокрема, в Києві, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

За даними слідства, учасники злочинної групи на базі промислового підприємства в Дніпрі організували лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін, а також займалися його масовим збутом по всій території України через Телеграм-канал і інтернет-магазин.

За оперативними даними, щомісяця злочинна група виробляла та збувала від 250 до 300 кг амфетаміну. Оплата здійснювалася за допомогою криптовалюти, яка потім переводилася в готівку.



В ході обшуків вилучено рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, предмети, схожі на бойову зброю і боєприпаси.



Також вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Одночасно припинено діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.



Зараз вісьмом затриманим готується повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.