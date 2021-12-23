Дніпро: поліція врятувала дівчину, яка намагалася стрибнути з мосту

14:24 19 квітень Київ, Україна

Молода дівчина намагалася звести рахунки з життям, стрибнувши з Центрального мосту в Дніпрі, співробітники поліції встигли запобігти суїциду.

Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє в Facebook співтовариство "Ситуаційний центр міста Дніпро".