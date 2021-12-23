Дніпро: поліція врятувала дівчину, яка намагалася стрибнути з мосту
14:24 19 квітень Київ, Україна
Молода дівчина намагалася звести рахунки з життям, стрибнувши з Центрального мосту в Дніпрі, співробітники поліції встигли запобігти суїциду.
Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє в Facebook співтовариство "Ситуаційний центр міста Дніпро".
"На лінію 102 надійшов виклик про те, що на мосту дівчина намагається звести рахунки з життям. Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні з ситуаційного центру Дніпра почали переглядати камери відеоспостереження, щоб визначити точне місце, де вона знаходиться", - йдеться в повідомленні.
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