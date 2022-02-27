Дніпро: поліцейські затримали групу диверсантів

11:17 27 лютий Київ, Україна

У Дніпрі поліцейські карного розшуку Національна поліція України затримала диверсійно-розвідувальну групу

Особ вдалося встановити під час перевірки інформації від громадян про підозрілих жителів, які з грудня минулого року проживали в Дніпрі.

У ніч із 26 на 27 лютого правоохоронці затримали п'ять учасників групи, серед яких чотири чоловіки та жінка. Їхні особи встановлені – всі вони уродженці Донецької області. Один із затриманих - чоловік 27 років, був раніше засуджений.

У диверсантів вилучили карти з позначенням наших військових об'єктів, два пістолети, спецобладнання, чернові записи, підозріле листування, футболки із символікою так званих ДНР та інші речові докази.

Загалом ситуація в області стабільна та контрольована.