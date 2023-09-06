Дніпро: внаслідок нічного ракетного удару поранено двох людей та пошкоджено спортивну споруду

09:42 15 серпня Київ, Україна

Нічна атака російських військ на підприємство у Дніпрі призвела до поранення двох людей, повідомив голова ОВА Сергій Лисак на своєму Telegram-каналі у вівторок, 15 серпня.

"Тільки повернувся з місця "прильотів" по промисловому підприємству в Дніпрі. Поранено двох людей. 59-річна жінка отримала легкі пошкодження і лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка було госпіталізовано. Він перебуває у стані середньої тяжкості", - зазначив чиновник.



За його словами, пожежа, що виникла після ракетного удару, загалом охопила понад 800 кв. м, зараз вона локалізована.



Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили й важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Там приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.



Лисак додав, що під час ранкової масованої атаки захисники збили у небі над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.