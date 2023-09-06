Дніпро: внаслідок нічного ракетного удару поранено двох людей та пошкоджено спортивну споруду

Нічна атака російських військ на підприємство у Дніпрі призвела до поранення двох людей, повідомив голова ОВА Сергій Лисак на своєму Telegram-каналі у вівторок, 15 серпня.
За його словами, пожежа, що виникла після ракетного удару, загалом охопила понад 800 кв. м, зараз вона локалізована.
Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили й важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Там приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.
Лисак додав, що під час ранкової масованої атаки захисники збили у небі над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.
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