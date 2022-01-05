Дніпро: легкове авто влетіло під причіп вантажівки

19:53 24 серпень Київ, Україна

Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.



ДТП сталося в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького. Рятувальники встановили, що причиною аварії стало те, що водій легкового автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням і в'їхав під причіп вантажного автомобіля Volvo FH 12420. Від удару автомобіль деформувався, затиснувши водія і пасажира.

Про це повідомляє ГСЧС в Дніпропетровській області.

Рятувальники за допомогою ріжучого гідравлічного інструменту витягли тіло водія. Також за допомогою домкратів здійснено підйом причепа вантажівки для подальшого вивільнення легкового автомобіля. Пневматичним ріжучим інструментом розрізано понівечені конструкції автомобіля та вилучено тіло пасажира. Тіла загиблих чоловіків (дані встановлюються) передано працівникам судово-медичної експертизи », - йдеться в повідомленні.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.



