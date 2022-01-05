Дніпро: легкове авто влетіло під причіп вантажівки

Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.
ДТП сталося в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького. Рятувальники встановили, що причиною аварії стало те, що водій легкового автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням і в'їхав під причіп вантажного автомобіля Volvo FH 12420. Від удару автомобіль деформувався, затиснувши водія і пасажира.
Про це повідомляє ГСЧС в Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.
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