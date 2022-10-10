Дмитра медведєва звинуватили за ст.110 ч.2 та оголосили у розшук

18:25 10 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки України оголосила у розшук заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва. Відповідна інформація з'явилась у понеділок, 10 жовтня, на сайті МВС.

У базі даних зазначено, що медведєва звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше дмитро медведєв погрожував Україні "прямим ударом". А сьогодні заявив, що ціль ракетних атак з боку росії полягає нібито в "демонтажі політичного режиму України".

"Стеж за словами, дімон. Слово – не горобець…"