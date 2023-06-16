Диверсант російського ГРУ отримав довічне

18:22 22 травня Київ, Україна

За інформацією від СБУ, одного з агентів російського ГРУ , затриманого контррозвідкою СБУ в жовтні минулого року в Одеській області, було засуджено до довічного ув'язнення.

За результатами розслідування з'ясувалося, що ворожим агентом виявився колишній чиновник карного розшуку лінійного підрозділу, який був розформований на Одеській залізниці.

Він був завербований представником ГРУ після початку повномасштабного вторгнення та використовувався для розвідувально-підривної діяльності у регіоні.

За вказівкою агресора, його завданням було збирати інформацію про переміщення військової техніки, зброї, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на певних ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планувалося передати російській військовій розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних маршрутах Сил оборони на південному напрямку.





Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використав документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.



Співробітники СБУ вчасно викрили зловмисника, задокументували злочинні дії та затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту Серед вилученого у ворожого Для виконання своєї ворожої місії зловмисник встановлював дві дистанційні фотопастки поблизу залізничної колії у передмісті Одеси. За допомогою цих спеціальних пристроїв він міг відстежувати рух рухомого складу в режимі реального часу та отримувати відповідні фотографії через мобільний додаток.Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використав документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.Співробітники СБУ вчасно викрили зловмисника, задокументували злочинні дії та затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту Серед вилученого у ворожого диверсанта – понад 3 кг тротилу, протитанкова міна та підривники.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.