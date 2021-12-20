Дискредитували вакцинацію: СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на РФ

10:22 31 березень Київ, Україна

Співробітники кіберполіції СБУ заблокували роботу мережі ботоферм, які поширювали фейкову інформацію про Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники займалися розповсюдженням постів у соціальних мережах з метою дискредитації вакцинації і в підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». Встановлено, що їх фінансували з території Російської Федерації через електронні гаманці санкційних платіжних систем.



Відзначається, що схему організували четверо хмельничан. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торгового центру і за місцем проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів в соціальних мережах для поширення брехні серед населення.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;

Кілька сотень сім-карт.

Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.



В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.



Заходи з викриття зловмисників проводилися Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спільно з УСБУ в Хмельницькій області та Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.