Дискредитували вакцинацію: СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на РФ

Співробітники кіберполіції СБУ заблокували роботу мережі ботоферм, які поширювали фейкову інформацію про Україну.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники займалися розповсюдженням постів у соціальних мережах з метою дискредитації вакцинації і в підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». Встановлено, що їх фінансували з території Російської Федерації через електронні гаманці санкційних платіжних систем.
Відзначається, що схему організували четверо хмельничан. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торгового центру і за місцем проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів в соціальних мережах для поширення брехні серед населення.
Відзначається, що схему організували четверо хмельничан. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торгового центру і за місцем проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів в соціальних мережах для поширення брехні серед населення.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили:
- комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
- Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;
- Кілька сотень сім-карт.
Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисників проводилися Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спільно з УСБУ в Хмельницькій області та Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисників проводилися Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спільно з УСБУ в Хмельницькій області та Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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