Директор-зрадник готував інститут у Харкові до "здавання" окупантам - СБУ

14:19 05 червня Київ, Україна

Одним із завдань Служби безпеки України є виявлення та затримання осіб, які ведуть диверсійну та підривну діяльність проти держави та народу. У разі війни до цього додалися і зрадники. Нещодавно пройшло гучне затримання зрадника у Харкові. За повідомленням прес-служби СБУ, до суду передано справу про державну зраду колишнього керівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадник почав діяти на користь ворога.

"Він фактично готував довірений йому навчальний заклад до "здавання" російських окупаційних угруповань, які вторглися на Харківському напрямку. Зокрема, посадова особа не здійснила своєчасну передислокацію особового складу та майна Інституту до певного пункту. Крім того, зрадник залучив до підривної діяльності ще одного співробітника навчального закладу. Вони удвох намагалися схилити курсантів до співпраці з російськими окупантами, які на той час наступали на місто", - йдеться в повідомленні СБУ.

Для викриття та затримання керівника інституту було проведено багатоетапну спецоперацію. Зібрано значну доказову базу, а обвинувальний акт щодо зрадника передано до суду.

"Це ще один сигнал усім, хто став на шлях зради - жоден посібник Росії не уникне покарання. Сьогодні СБУ системно очищає різні сфери держави від російських агентів, приділяючи особливу увагу боротьбі з проросійськими елементами у власних лавах.. Ми вже зробили багато, але ця робота триватиме доти, доки ми не вичистимо останнього крота. Адже країні потрібна ефективна спецслужба – перш за все, щоб успішно виконувати унікальні спецоперації та наближати Перемогу. А місце зрадників - за ґратами", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (у неї під час обшуків вилучили вибухівку, патрони та РГД).

Зраднику загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, на Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигунив за північним кордоном України.