Директор-зрадник готував інститут у Харкові до "здавання" окупантам - СБУ

Одним із завдань Служби безпеки України є виявлення та затримання осіб, які ведуть диверсійну та підривну діяльність проти держави та народу. У разі війни до цього додалися і зрадники. Нещодавно пройшло гучне затримання зрадника у Харкові. За повідомленням прес-служби СБУ, до суду передано справу про державну зраду колишнього керівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадник почав діяти на користь ворога.
Для викриття та затримання керівника інституту було проведено багатоетапну спецоперацію. Зібрано значну доказову базу, а обвинувальний акт щодо зрадника передано до суду.
Фігуранту справи повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (у неї під час обшуків вилучили вибухівку, патрони та РГД).
Зраднику загрожує до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, на Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигунив за північним кордоном України.
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