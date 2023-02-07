Дев'ять населених пунктів Дніпропетровщини залишились без води

11:20 07 лютого Київ, Україна

Росіяни вночі двічі обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області, знеструмлено одну з насосних станцій, у зв'язку з чим залишилося без води 9 населених пунктів.



Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - зазначив він.

Лукашук повідомив, що обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – 9 населених пунктів залишилися без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.



Крім цього, росіяни пошкодили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газопровід.