Дев'ять авто потрапили в ДТП в Броварах
10:12 03 грудня Київ, Україна
Слизькі дороги стали причиною зіткнення дев'яти автомобілів, на щастя, попри серйозні пошкодження транспорту, всі учасники аварії живі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
"Легка ожеледь і рекорд цієї зими: дев'ять розбитих авто під Києвом в Броварах на шляхопроводі вул.Онікеєнка, серед яких автобуси і маршрутки", - йдеться в повідомленні.
Незважаючи на серйозні пошкодження автомобілів, дивом обійшлося без загиблих. Постраждали лише двоє людей. Один з потерпілих був госпіталізований, другому надали допомогу медики на місці.
"Ще раз нагадуємо, вранці на шляхопроводах утворюється лід, навіть при швидкості в 40 - 50 км/год можна повністю втратити керування", - відзначили в соцмережі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі