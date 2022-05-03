Дев'ять авто потрапили в ДТП в Броварах

10:12 03 грудня Київ, Україна

Слизькі дороги стали причиною зіткнення дев'яти автомобілів, на щастя, попри серйозні пошкодження транспорту, всі учасники аварії живі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"Легка ожеледь і рекорд цієї зими: дев'ять розбитих авто під Києвом в Броварах на шляхопроводі вул.Онікеєнка, серед яких автобуси і маршрутки", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на серйозні пошкодження автомобілів, дивом обійшлося без загиблих. Постраждали лише двоє людей. Один з потерпілих був госпіталізований, другому надали допомогу медики на місці.