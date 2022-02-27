Дівчинка-підліток з Горлівки прийшла через мінне поле до лінії розмежування

Про цю неймовірну пригоду розповіла вчора, 28 травня, пресслужба Міністерства внутрішніх справ. З непідконтрольної Україні території через мінні поля до лінії розмежування прийшла дівчинка-підліток. З боку «ДНР» до бійців української армії біля смт Верхньоторецьке вийшла зовсім юна дівчина, яка повідомила, що хоче жити в Україні.
Дівчинка розповіла, що живе з бабусею-опікуном в м.Горлівка і у неї є паспорт так званої "Донецької народної республіки".
Дівчина розповіла правоохоронцям, що вона, перейшовши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке.
Дівчиною займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не виявили. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня буде перебувати в притулку під наглядом поліціянтів і працівників органів опіки дітей.
Нагадаємо, в Донецькій області житель селища Верхньоторецьке загинув під час прибирання кладовища, підірвавшись на вибуховому пристрої.
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