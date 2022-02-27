Дівчинка-підліток з Горлівки прийшла через мінне поле до лінії розмежування

10:51 29 травень Київ, Україна

Про цю неймовірну пригоду розповіла вчора, 28 травня, пресслужба Міністерства внутрішніх справ. З непідконтрольної Україні території через мінні поля до лінії розмежування прийшла дівчинка-підліток. З боку «ДНР» до бійців української армії біля смт Верхньоторецьке вийшла зовсім юна дівчина, яка повідомила, що хоче жити в Україні.

Дівчинка розповіла, що живе з бабусею-опікуном в м.Горлівка і у неї є паспорт так званої "Донецької народної республіки".

"Вона повідомила, що хоче жити на території неокупованої України. За словами дівчини, вона має родичів в Західній Україні", - йдеться в повідомленні.

Дівчина розповіла правоохоронцям, що вона, перейшовши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке.

Дівчиною займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не виявили. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня буде перебувати в притулку під наглядом поліціянтів і працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, в Донецькій області житель селища Верхньоторецьке загинув під час прибирання кладовища, підірвавшись на вибуховому пристрої.