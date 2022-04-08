Дитяче порно: проведено понад 50 обшуків в 14 областях, затримано 47 фігурантів злочину. ВІДЕО

Співробітники кіберполіції провели понад 50 пошукових рейдів в 14 українських регіонах, в ході обшуків було затримано 47 осіб. Всі вони побічно або безпосередньо причетні до створення, збуту або реклами дитячої порнографії.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
В Одесі було викрито п'ять місцевих жителів, які створили понад 300 сайтів. На інтернет-майданчиках вони розміщували відео і фото порнографічного характеру, зокрема, за участю дітей.
Ще одному жителю Одеської області було оголошено підозру в розбещенні неповнолітніх. 24-річний чоловік знайомився в Інтернеті з дітьми з метою подальших зустрічей і вчинення щодо них дії сексуального характеру, додали в Нацполіції.
Був також викритий житель Хмельницької області, який в месенджері продавав порно-контент. Його він отримував від дітей, шантажуючи і залякуючи їх в соціальних мережах.
В цілому було проведено майже пів сотні обшуків в 14 областях України. Встановлено 47 фігурантів, 16-ом вже оголосили про підозру.
Відкрито 57 кримінальних проваджень. Слідчі дії тривають.
Ще одному жителю Одеської області було оголошено підозру в розбещенні неповнолітніх. 24-річний чоловік знайомився в Інтернеті з дітьми з метою подальших зустрічей і вчинення щодо них дії сексуального характеру, додали в Нацполіції.
Був також викритий житель Хмельницької області, який в месенджері продавав порно-контент. Його він отримував від дітей, шантажуючи і залякуючи їх в соціальних мережах.
В цілому було проведено майже пів сотні обшуків в 14 областях України. Встановлено 47 фігурантів, 16-ом вже оголосили про підозру.
Відкрито 57 кримінальних проваджень. Слідчі дії тривають.
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