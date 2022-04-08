Дитяче порно: проведено понад 50 обшуків в 14 областях, затримано 47 фігурантів злочину. ВІДЕО

13:27 08 липня Київ, Україна

Співробітники кіберполіції провели понад 50 пошукових рейдів в 14 українських регіонах, в ході обшуків було затримано 47 осіб. Всі вони побічно або безпосередньо причетні до створення, збуту або реклами дитячої порнографії.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"У столиці кіберполіціянти встановили двох не пов'язаних між собою киянок, які створювали порно-контент за участю власних дітей. Надалі відзняті матеріали фігурантки продавали в Інтернеті. Постраждалі діти тимчасово поміщені в реабілітаційні центри. Зловмисниці затримані", - йдеться в повідомленні.

В Одесі було викрито п'ять місцевих жителів, які створили понад 300 сайтів. На інтернет-майданчиках вони розміщували відео і фото порнографічного характеру, зокрема, за участю дітей.



Ще одному жителю Одеської області було оголошено підозру в розбещенні неповнолітніх. 24-річний чоловік знайомився в Інтернеті з дітьми з метою подальших зустрічей і вчинення щодо них дії сексуального характеру, додали в Нацполіції.



Був також викритий житель Хмельницької області, який в месенджері продавав порно-контент. Його він отримував від дітей, шантажуючи і залякуючи їх в соціальних мережах.



В цілому було проведено майже пів сотні обшуків в 14 областях України. Встановлено 47 фігурантів, 16-ом вже оголосили про підозру.



Відкрито 57 кримінальних проваджень. Слідчі дії тривають.