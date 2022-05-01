Дитячі пустощі стали причиною великої пожежі на Чернігівщині

В смт Короп Чернігівської області дитячі ігри з вогнем закінчилися великою пожежею, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відзначається, що про пожежу в недобудованому двоповерховому дерев'яному будинку по вулиці Аграрній (там були тільки стіни) рятувальники дізналися 29 липня о 16.33. За викликом виїхали пожежні команди з Коропа, Мени і трьох сусідніх сіл. О 17.07 поширення вогню локалізували, о 17.40 його ліквідували остаточно.
Як було встановлено на місці, причиною загоряння стали дитячі пустощі з вогнем. Обставини вивчає поліція.
Як додали кореспонденту агентства в пресслужбі ГУ ДСНС, масштабною пожежа стала через те, що про неї пізно повідомили.
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