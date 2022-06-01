Діти у пісочниці виявили міну - ДСНС України
15:55 01 червня Київ, Україна
Діти знайшли у пісочниці осколкову протипіхотну міну кругового ураження.
Про це повідомив мобільний рятувальний центр швидкого реагування (МРЦ ШР) ДСНС України.
"Під час ігор у пісочниці діти виявили ПОМ-2 (осколкову протипіхотну міну кругового ураження). Піротехніки МРЦ ШР ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення", - йдеться у повідомленні.
У Мобільному рятувальному центрі не уточнили, де і коли було знайдено міну.
Проте рятувальники дали зрозуміти, що йдеться про приватний сектор.
"Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому або випробувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмета", - звернулися рятувальники до батьків.
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