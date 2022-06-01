Діти у пісочниці виявили міну - ДСНС України

15:55 01 червня Київ, Україна

Діти знайшли у пісочниці осколкову протипіхотну міну кругового ураження.

Про це повідомив мобільний рятувальний центр швидкого реагування (МРЦ ШР) ДСНС України.

"Під час ігор у пісочниці діти виявили ПОМ-2 (осколкову протипіхотну міну кругового ураження). Піротехніки МРЦ ШР ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення", - йдеться у повідомленні.



У Мобільному рятувальному центрі не уточнили, де і коли було знайдено міну.



Проте рятувальники дали зрозуміти, що йдеться про приватний сектор.