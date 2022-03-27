Деталі харківського вбивства в ресторані



Про це повідомили правоохоронці.

"У ході огляду місця події було виявлено тіло чоловіка, громадянина України, 37 років, з двома ножовими пораненнями правого і лівого стегна. Біля ресторану виник конфлікт між групою осіб, після чого вони зайшли в ресторан на 2-й поверх, де потерпілий почав здійснювати постріли зі зброї для відстрілу гумовими кулями, і під час цього конфлікту йому були заподіяні зазначені ножові поранення, від яких він помер на місці від крововтрати", - розповів керівник слідчого відділу Київського відділу поліції Михайло Цап.