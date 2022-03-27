Деталі харківського вбивства в ресторані
15:28 02 листопада Київ, Україна
1 листопада в центрі Харкова, в ресторані
, був знайдений мертвим охоронець народного депутата. Чоловік помер від втрати крові. Стали відомі нові подробиці інциденту.
Про це повідомили правоохоронці.
"У ході огляду місця події було виявлено тіло чоловіка, громадянина України, 37 років, з двома ножовими пораненнями правого і лівого стегна. Біля ресторану виник конфлікт між групою осіб, після чого вони зайшли в ресторан на 2-й поверх, де потерпілий почав здійснювати постріли зі зброї для відстрілу гумовими кулями, і під час цього конфлікту йому були заподіяні зазначені ножові поранення, від яких він помер на місці від крововтрати", - розповів керівник слідчого відділу Київського відділу поліції Михайло Цап.
Відзначається, що є й інші постраждалі в результаті конфлікту. Проводяться експертизи та слідчі дії з метою встановлення всіх учасників.
За фактом роботи цього ресторану відкрито справу за порушення карантинних вимог.
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