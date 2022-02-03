Десять людей загинули внаслідок зіткнення кланів-суперників у Центральному Сомалі

Щонайменше 10 людей було вбито та 15 поранено внаслідок зіткнень ополченців кланів-суперників у центральній частині Сомалі, повідомили місцеві жителі та старійшини громад.
Бій розгорівся на околицях Баланбалського району провінції Галгадууд. Обидві сторони застосували реактивні гранатомети, зенітні гармати та штурмові гвинтівки, повідомили свідки та офіційні особи.
Що викликало битву між кланами Ер і Марехан, залишається незрозумілим, але дві групи мають історію неодноразових суперечок про права на пасовища, колодязі та інші кланові розбіжності.
Бій розгорівся на околицях Баланбалського району провінції Галгадууд. Обидві сторони застосували реактивні гранатомети, зенітні гармати та штурмові гвинтівки, повідомили свідки та офіційні особи.
Що викликало битву між кланами Ер і Марехан, залишається незрозумілим, але дві групи мають історію неодноразових суперечок про права на пасовища, колодязі та інші кланові розбіжності.
Влада Сомалі та міжнародні агенції з надання допомоги заявляють, що 245 000 людей вже покинули свої будинки, і, за прогнозами, їхня кількість досягне 1,4 мільйона, якщо посуха продовжиться.
Тим часом військовий суд у центральному місті Сомалі Галкайо у вівторок виніс смертні вироки п'ятьом бойовикам «Аш-Шабаб», звинуваченим у вбивстві кількох людей.
Двоє інших підсудних були засуджені до довічного ув'язнення.
Підсудні, всі віком від 18 до 21 року, постали перед військовим судом в арештантській формі. За словами свідків на судовому засіданні, деякі з них виглядали враженими та розгубленими.
У суді перед оголошенням вироку один із підсудних кричав: "Ми невинні, і нас підставили!"
Тим часом військовий суд у центральному місті Сомалі Галкайо у вівторок виніс смертні вироки п'ятьом бойовикам «Аш-Шабаб», звинуваченим у вбивстві кількох людей.
Двоє інших підсудних були засуджені до довічного ув'язнення.
Підсудні, всі віком від 18 до 21 року, постали перед військовим судом в арештантській формі. За словами свідків на судовому засіданні, деякі з них виглядали враженими та розгубленими.
У суді перед оголошенням вироку один із підсудних кричав: "Ми невинні, і нас підставили!"
Обвинувачені мають 30 днів на оскарження вироку.
Повстанський рух «Аш-Шабаб» спрямований на вигнання миротворців Африканського союзу, повалення уряду Сомалі, що підтримується Заходом, і нав'язування своєї суворої версії ісламу державі Африканського Рогу.
Повстанський рух «Аш-Шабаб» спрямований на вигнання миротворців Африканського союзу, повалення уряду Сомалі, що підтримується Заходом, і нав'язування своєї суворої версії ісламу державі Африканського Рогу.
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