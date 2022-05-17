Десять людей загинули під обстрілами окупантів у Луганській області

09:01 17 травня Київ, Україна

Вранці 17 травня рашисти завдали авіаударів по Луганській області, внаслідок ворожих атак загинули 10 людей, 3 отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог знову поцілив у Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксовано влучання у будівлю Сєверодонецького науково-виробничого об'єднання «Імпульс», відомого своїми розробками по всьому світу. Також у Сєвєродонецьку зруйновано магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – у Рубіжному, два – у Лисичанську", - повідомив Гайдай.

Щонайменше два авіаційні удари завдали росіяни по селах Попаснянської громади. Руйнування отримали три будинки у Врубівці, чотири – у Камишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому. Три – у Тошківці Гірської громади.



Артилерійським обстрілом завдано збитків дев'яти будинкам у Гірському та шести - у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни були змушені відійти, як і в районі Сиротино поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – численні.



Загалом на фронті протягом 16 травня відбито 11 атак росіян. Знищено зенітний ракетний комплекс «Тор», п'ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.



Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 і три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».