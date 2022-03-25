Дерево не врятувало від смерті: блискавка вбила двох жителів Черкаської області

06:48 28 червня Київ, Україна

Вчорашня негода позбавила життя двох людей в Черкаській області. Намагаючись сховатися від дощу, три людини сховалися під листям великого дерева, в яке ударила блискавка. В результаті двоє загинули на місці і третя жінка госпіталізована в Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Черкаській області.



Про це повідомляється на facebook-сторінці медустанови.



З'ясувалося, що всі троє відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево.