Дерево не врятувало від смерті: блискавка вбила двох жителів Черкаської області

06:48 28 червня Київ, Україна

Вчорашня негода позбавила життя двох людей в Черкаській області. Намагаючись сховатися від дощу, три людини сховалися під листям великого дерева, в яке ударила блискавка. В результаті двоє загинули на місці і третя жінка госпіталізована в Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Черкаській області.

Про це повідомляється на facebook-сторінці медустанови.

З'ясувалося, що всі троє відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево.
"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55 років. Ще одну 46-річну жінку медики екстренки, після надання невідкладної допомоги, госпіталізували в третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка знаходиться в свідомості", - наголошується в повідомленні.