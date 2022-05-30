Депутатка з Буковини торгувала "Фольксвагеном" із гуманітарки для ЗСУ

16:33 30 травня Київ, Україна

Депутатка з Буковини торгувала "Фольксвагеном" із гуманітарної допомоги ЗСУ.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловіку у розкраданні гуманітарної допомоги.



За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.



Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США ввезений як гуманітарну допомогу в Україну транспортний засіб марки "Volkswagen LT28", призначений для передачі ЗСУ.



Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Досудове розслідування з кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області під оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.