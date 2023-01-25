Депутата Запорізької облради звинувачують у колабораційній діяльності

Депутату Запорізької облради повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, вона запроваджувала російську освіту в окупованому місті.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, депутат Запорізької облради, яка очолювала одну зі шкіл у м. Кам'янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора міста прийняла пропозицію ворога про співпрацю. Жінка погодилася у підконтрольному їй навчальному закладі запроваджувати стандарти освіти держави-агресора. Вона оновила програму викладання з використанням російських підручників, змінила форму оцінки школярів на 5-бальну. Для отримання підлеглим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала проходження спецкурсів підвищення кваліфікації в Євпаторії анексованої АР Крим», - йдеться у повідомленні.