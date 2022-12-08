Депутата Куп'янської райради підозрюють у колабораціонізмі

10:59 08 грудня Київ, Україна

Правоохоронці затримали у Києві підозрювану у колабораціонізмі депутата Куп'янської райради, яка планувала тікати до ЄС.

Про це повідомляє 8 грудня Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, після повномасштабного вторгнення росії на територію України депутат Куп'янської районної ради Харківської області VIII скликання пішла на співпрацю з ворогом. Під час окупації вона зайняла псевдопосаду "в. о. заступника начальника Курилівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області".

"Чиновниця" активно сприяла поширенню окупаційного режиму, дотримуючись вказівок російських загарбників. А після деокупації Харківщини жінка втекла до столиці України, звідки планувала виїхати до ЄС.



У середу, 7 грудня, правоохоронці затримали її. Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру депутата у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).