Депутат від ОПЗЖ побився з правоохоронцями

Депутат від партії ОПЗЖ влаштував бійку у стані наркотичного сп’яніння у Кропивницькому із правоохоронцями, які хотіли перевірити його на можливий зв'язок із росіянами.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Потім, щоб уникнути затримання, депутат попросив доставити його до лікарні нібито через погане самопочуття.
Повідомляється, що працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами) ККУ.
Депутатові загрожує до 7 років в'язниці.
У ДБР також наголосили, що перевіряють інформацію про можливу причетність депутата до колабораційної діяльності.
Повідомляється, що працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами) ККУ.
Депутатові загрожує до 7 років в'язниці.
У ДБР також наголосили, що перевіряють інформацію про можливу причетність депутата до колабораційної діяльності.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі