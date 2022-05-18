Депутат від ОПЗЖ побився з правоохоронцями

15:45 18 травня Київ, Україна

Депутат від партії ОПЗЖ влаштував бійку у стані наркотичного сп’яніння у Кропивницькому із правоохоронцями, які хотіли перевірити його на можливий зв'язок із росіянами.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Під час оперативних заходів у Кіровоградській області працівники ДБР намагалися перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Але депутат почав чинити жорсткий фізичний спротив правоохоронцям", - ДБР.

Потім, щоб уникнути затримання, депутат попросив доставити його до лікарні нібито через погане самопочуття.



Повідомляється, що працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами) ККУ.



Депутатові загрожує до 7 років в'язниці.



У ДБР також наголосили, що перевіряють інформацію про можливу причетність депутата до колабораційної діяльності.