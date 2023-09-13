Депутат-колабораціоніст із Харківщини заправляв техніку окупантів та сплачував податки в рф

16:57 13 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради, який співпрацював з російськими окупантами під час тимчасової окупації Куп'янського району.



За даними СБУ, депутат одержав від окупантів дозвіл на торгівлю паливом. Він захопив місцеву нафтобазу та мережу АЗС у Куп'янську та селищі Шевченкове.



Російські військові використали заправки депутата для забезпечення своєї військової техніки паливом. Чоловік також налагодив постачання палива з росії й щомісяця платив до бюджету рф.



Після звільнення регіону депутат залишився у селищі та намагався втекти від правосуддя. Проте СБУ викрила зрадника та затримала його.



Депутату оголошено підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), він наразі перебуває під вартою.