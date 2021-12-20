Депутат "Батьківщини" побив жінку. Відео

16:40 07 серпень Київ, Україна

У Сколівському районі, Львівської області, місцевий депутат райради від ВО "Батьківщина" Степан Цмоканіч, в ході запеклих суперечок сильно вдарив жінку по обличчю, від чого вона впала на землю.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 125 і призначена судмедекспертиза

На кадрах видно словесну перепалку депутата з невідомою жінкою біля будинку в Сколе. Цмоканіч з голим торсом сперечався з жінкою, а потім завдав їй удар в обличчя, поклавши її "на лопатки". Пізніше під гарячу руку депутата потрапив і чоловік, який знімав інцидент на камеру.



Потерпіла звернулася із заявою до правоохоронців, повідомили в прес-службі поліції області. Так, відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (нанесення умисних легких тілесних ушкоджень), а також призначена судмедекспертиза.



Відзначимо, що 48-річний Степан Цмоканіч став депутатом Сколівського районного ради від ВО "Батьківщина" в 2015 році. Також він є керівником Сколівської організації цієї ж партії.