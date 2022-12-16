Депортували українських дітей: СБУ повідомила про підозру "міністрам ДНР"

Правоохоронці продовжують викривати керівників окупаційних адміністрацій у захоплених районах сходу України. Так, внаслідок слідчо-оперативних дій вони зібрали докази вини ще двох посадових осіб псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Підозрюваними є "міністр охорони здоров'я" та "міністр доходів та зборів" так званої "ДНР". Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка бойовиків дениса пушиліна і за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.
Як зазначають правоохоронці, саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт із тимчасово захоплених районів Донбасу в росії під виглядом поїздок до дитячих таборів.
Також керівник окупаційного міністерства охорони здоров'я займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби росії. За його вказівкою перевлаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.
У той самий час глава міністерства фінансів "ДНР" займається питаннями перебудови промислових потужностей регіону для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та військових угруповань росії.
Слідчі повідомили обох фігурантів про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території сходу України. Однак СБУ встановила місця їхнього перебування та здійснює заходи щодо притягнення до відповідальності.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Підозрюваними є "міністр охорони здоров'я" та "міністр доходів та зборів" так званої "ДНР". Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка бойовиків дениса пушиліна і за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.
Як зазначають правоохоронці, саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт із тимчасово захоплених районів Донбасу в росії під виглядом поїздок до дитячих таборів.
Також керівник окупаційного міністерства охорони здоров'я займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби росії. За його вказівкою перевлаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.
У той самий час глава міністерства фінансів "ДНР" займається питаннями перебудови промислових потужностей регіону для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та військових угруповань росії.
Слідчі повідомили обох фігурантів про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території сходу України. Однак СБУ встановила місця їхнього перебування та здійснює заходи щодо притягнення до відповідальності.
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