Денисова розповіла про нові факти воєнних злочинів росіян

20:59 07 квітня Київ, Україна





Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.



Так, за повідомленням омбудсмена, у Гостомелі Київської області в одному із гаражів на вулиці Святопокровській поліція виявила 11 убитих цивільних. На них "тренувались" російські снайпери, розстрілюючи людей, після чого вбитих склали у гаражі, повідомила вона.



У селі Боромля в Охтирському районі Сумщини продовжують знаходити тіла закатованих російськими загарбниками людей. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила про нові факти військових злочинів, скоєних російськими військовими у Київській, Сумській та Чернігівській областях.Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.Так, за повідомленням омбудсмена, у Гостомелі Київської області в одному із гаражів на вулиці Святопокровській поліція виявила 11 убитих цивільних. На них "тренувались" російські снайпери, розстрілюючи людей, після чого вбитих склали у гаражі, повідомила вона.У селі Боромля в Охтирському районі Сумщини продовжують знаходити тіла закатованих російськими загарбниками людей.



“У одного з чоловіків були зав'язані обличчя та руки, на правій нозі – рвані рани. Наразі особи загиблого не встановлено”, – зазначила Денисова.



На Чернігівщині в селах Голинці, Гайвороні, Терешисі та Рубанці виявлено факти, що російські військові розстрілювали людей, а також забирали дітей копати окопи.



У Григорівці росіяни розстріляли фермера, а в селищі Новий Биків, де, за свідченням місцевих, стояли кадирівці, люди забирали абсолютно всі продукти. Бойову техніку окупанти ставили впритул до будинків, зазначила Денисова. Крім того, жителі Чернігівщини під окупацією були змушені пити технічну воду та пекти коржики з корму для тварин.



"Терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях - це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила уповноважена.

Денисова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини рф в Україні.