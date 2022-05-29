Денисова розповіла, як окупанти катують і катують українських військовополонених

Про те, що відбувається з українськими воїнами, що потрапили в російський полон, ми можемо тільки здогадуватися. Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про тортури та катування українських військовополонених російськими окупантами. Про це вона повідомила у суботу, 28 травня, у своєму Telegram-каналі.

"Під час моніторингового візиту до закладу охорони здоров'я, де перебувають звільнені з полону українські військові, вони повідомили про факти тортур та жорстокого поводження окупантів", - заявила Денисова.

За її словами, більшість українських військовослужбовців було взято в полон окупантами під Маріуполем.. Спочатку їх утримували в Донецьку, а надалі українських військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога та Воронеж.

"У полоні українських військовослужбовців катували – загрожували вбивством, били та принижували", - розповіла уповноважена ВР.

Вона повідомила, що з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних сил та бійців загону спеціального призначення Азов.

"Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата на пальцях ніг та відкритих ран, застосовували плоскогубці, закидали петлю на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами.. Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм запроваджували невідомі препарати на літеру "М", після чого вони втрачали пам'ять", - повідомила Денисова.

Вона додала, що окупанти змушували українських солдатів вивчати вірш "Вибачте нас, рідні росіяни", гімн РФ, історію створення герба та прапора Росії, інакше – застосовували тортури та катування.

"Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що в камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх було щонайменше 17-20. Замість санвузла – цебро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. До них застосовували психологічний тиск – на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів", - повідомляє омбудсмен.

Вона також заявляє, що життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалася. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

"Українцям не давали воду, всього 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували в харчуванні – на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба та сала. Іноді, даючи м'ясо, рашисти знущалися і казали, що воно "людське", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці не мали змоги зв'язатися з рідними.

"Карти з даними про особу військовополоненого для інформування своєї сім'ї Центрального агентства розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які мають надсилатися одразу після полону, були заповнені лише безпосередньо перед обміном", - зазначила Денисова.

Вона наголосила, що зазначеними злочинними діями РФ порушила права військовополонених, гарантовані положеннями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.