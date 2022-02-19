Денис Монастирський: псевдомінування січня - частина гібридної війни РФ

15:30 16 лютий Київ, Україна

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про феномен псевдомінування в Україні.

Так, за словами глави МВС Дениса Монастирського, було встановлено, що практично більшість фіктивних повідомлень про мінування надійшло з непідконтрольних Україні територій Донбасу, а також Росії та Білорусі.

Псевдомінування він назвав частиною гібридної війни. І цей елемент зброї – у руках агресора, наголосив Монастирський.

Чиновник нагадав, що лише першого місяця 2022 року таких повідомлень отримали більше, ніж за весь 2021 рік.
«Говорю про це, ґрунтуючись на даних про те, що майже абсолютна більшість цих повідомлень сьогодні надходить із території ОРДЛО, РФ та Республіки Білорусь. Абсолютна більшість, 100 відсотків цих повідомлень, не підтвердилася», — зауважив міністр.