Денис Монастирський: псевдомінування січня - частина гібридної війни РФ

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про феномен псевдомінування в Україні.
Так, за словами глави МВС Дениса Монастирського, було встановлено, що практично більшість фіктивних повідомлень про мінування надійшло з непідконтрольних Україні територій Донбасу, а також Росії та Білорусі.
Псевдомінування він назвав частиною гібридної війни. І цей елемент зброї – у руках агресора, наголосив Монастирський.
Чиновник нагадав, що лише першого місяця 2022 року таких повідомлень отримали більше, ніж за весь 2021 рік.
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