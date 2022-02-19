Денис Монастирський: псевдомінування січня - частина гібридної війни РФ

15:30 16 лютий Київ, Україна

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про феномен псевдомінування в Україні.



Так, за словами глави МВС Дениса Монастирського, було встановлено, що практично більшість фіктивних повідомлень про мінування надійшло з непідконтрольних Україні територій Донбасу, а також Росії та Білорусі.



Псевдомінування він назвав частиною гібридної війни. І цей елемент зброї – у руках агресора, наголосив Монастирський.



Чиновник нагадав, що лише першого місяця 2022 року таких повідомлень отримали більше, ніж за весь 2021 рік.